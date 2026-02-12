Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Оверчук: РФ восстановит ж/д-участки в Армении с выходом на Азербайджан и Турцию

    В регионе
    • 12 февраля, 2026
    • 17:40
    Оверчук: РФ восстановит ж/д-участки в Армении с выходом на Азербайджан и Турцию

    Россия и Армения проведут оценку технических и финансовых условий восстановления двух железнодорожных участков для последующей их стыковки с железными дорогами Азербайджана и Турции.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

    "В соответствии с обращением армянской стороны, РФ принято решение приступить к предметным переговорам о восстановлении двух участков железных дорог Армении, которые обеспечат их стыковку с железными дорогами Азербайджана в районе города Ерасх, а также с железными дорогами Турецкой республики в районе населенного пункта Ахурян", - заявил он.

    Общая протяженность подлежащих восстановлению участков составляет 1,6 км и 12,4 км.

    По его словам, восстановление железнодорожных участков обеспечит РФ возможность прямого железнодорожного сообщения с Нахчываном (Азербайджан), Турцией с выходом к портам Средиземного моря и Ираном с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана.

    Overçuk: Rusiya Ermənistanda Azərbaycan və Türkiyəyə çıxışı olan dəmir yolu sahələrini bərpa edəcək
    Russia to help restore Armenian railways linking to Azerbaijan and Türkiye
