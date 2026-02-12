İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Overçuk: Rusiya Ermənistanda Azərbaycan və Türkiyəyə çıxışı olan dəmir yolu sahələrini bərpa edəcək

    Region
    • 12 fevral, 2026
    • 17:48
    Overçuk: Rusiya Ermənistanda Azərbaycan və Türkiyəyə çıxışı olan dəmir yolu sahələrini bərpa edəcək

    Rusiya ilə Ermənistan Azərbaycan və Türkiyənin dəmir yollarıyla birləşdirilməsi üçün iki dəmir yolu sahəsinin bərpasının texniki və maliyyə şərtlərinin qiymətləndirilməsini aparacaqlar.

    "Report" Ermənistan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk bildirib.

    Məlumat yenilənir

    Оверчук: РФ восстановит ж/д-участки в Армении с выходом на Азербайджан и Турцию
    Russia to help restore Armenian railways linking to Azerbaijan and Türkiye

    Son xəbərlər

    17:51

    Nazir: "Şimali Makedoniya Aİ proqramları çərçivəsində Azərbaycanla birgə layihələrə açıqdır"

    İKT
    17:50
    Foto

    Özbəkistanda azərbaycanlı repressiya qurbanı İsgəndər bəy Sultanov haqqında film çəkilib

    İncəsənət
    17:48

    Sabah Bakı və bəzi bölgələrdə külək güclənəcək - SARI XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    17:48

    Overçuk: Rusiya Ermənistanda Azərbaycan və Türkiyəyə çıxışı olan dəmir yolu sahələrini bərpa edəcək

    Region
    17:44

    Vilayət rəhbəri: Müharibə başlayandan Kiyev vilayətində 30 mindən çox obyekt dağıdılıb

    Digər ölkələr
    17:43

    Səfir: Azərbaycan beynəlxalq forumların keçirilməsinə dair təcrübəsini bölüşməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    17:36
    Foto

    Göyçayın kəndində içməli su layihəsinin icrası başa çatıb

    İnfrastruktur
    17:34

    Azərbaycan və Qazaxıstan ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:33

    Salyanda bir ailənin dörd üzvü zəhərlənib, 11 yaşlı uşaq ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti