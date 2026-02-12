Overçuk: Rusiya Ermənistanda Azərbaycan və Türkiyəyə çıxışı olan dəmir yolu sahələrini bərpa edəcək
Region
- 12 fevral, 2026
- 17:48
Rusiya ilə Ermənistan Azərbaycan və Türkiyənin dəmir yollarıyla birləşdirilməsi üçün iki dəmir yolu sahəsinin bərpasının texniki və maliyyə şərtlərinin qiymətləndirilməsini aparacaqlar.
"Report" Ermənistan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk bildirib.
Məlumat yenilənir
Son xəbərlər
17:51
Nazir: "Şimali Makedoniya Aİ proqramları çərçivəsində Azərbaycanla birgə layihələrə açıqdır"İKT
17:50
Foto
Özbəkistanda azərbaycanlı repressiya qurbanı İsgəndər bəy Sultanov haqqında film çəkilibİncəsənət
17:48
Sabah Bakı və bəzi bölgələrdə külək güclənəcək - SARI XƏBƏRDARLIQEkologiya
17:48
Overçuk: Rusiya Ermənistanda Azərbaycan və Türkiyəyə çıxışı olan dəmir yolu sahələrini bərpa edəcəkRegion
17:44
Vilayət rəhbəri: Müharibə başlayandan Kiyev vilayətində 30 mindən çox obyekt dağıdılıbDigər ölkələr
17:43
Səfir: Azərbaycan beynəlxalq forumların keçirilməsinə dair təcrübəsini bölüşməyə hazırdırXarici siyasət
17:36
Foto
Göyçayın kəndində içməli su layihəsinin icrası başa çatıbİnfrastruktur
17:34
Azərbaycan və Qazaxıstan ikitərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivlərini müzakirə edibXarici siyasət
17:33