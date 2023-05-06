РФ использовала в Бахмуте фосфорные и зажигательные боеприпасы

Вечером 5 мая российские войска использовали фосфорные и зажигательные боеприпасы в Бахмуте Донецкой области.

Вечером 5 мая российские войска использовали фосфорные и зажигательные боеприпасы в Бахмуте Донецкой области.

Как передает Report, об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на видео Сил спецопераций и пресс-службу ССО.

"Враг использовал фосфорные и зажигательные боеприпасы в Бахмуте, пытаясь стереть город с лица земли.

Однако воины ССО и других подразделений Сил обороны продолжают мужественно защищать город. И в этих условиях мы продолжаем уничтожать врага", - сообщает УП.

Напомним, что 5 мая основатель "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута с 10 мая "зализывать раны".

В Вооруженных силах Украины скептически отнеслись к заявлению главаря "ЧВК Вагнер". По данным украинских военных и разведки враг будет стремиться любой ценой дожать защитников Бахмута до 9 мая.