    Резазаде: Иран не направлял США предложений о переговорах и прекращении огня

    В регионе
    • 24 марта, 2026
    • 16:48
    Резазаде: Иран не направлял США предложений о переговорах и прекращении огня

    Иран не направлял США никаких предложений насчет объявления режима прекращения огня и проведения переговоров.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил член парламентского комитета по национальной безопасности Якуб Резазаде.

    "Ни дипломатический корпус, ни правительство, ни Вооруженные силы Ирана не предлагали никаких переговоров, обсуждений или предложений о прекращении войны и прекращении огня", - отметил он.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 марта, заявил, что Вашингтон провел "очень хорошие" переговоры с Тегераном о "полном урегулировании" конфликта на Ближнем Востоке. Израильские СМИ во вторник сообщили, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал разрешение на переговоры с американской стороной.

    Иран, в свою очередь, утверждает, что не имел прямых контактов с США.

    Последние новости

    17:15

    Трамп и Моди обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:11

    Шри-Ланка ведет переговоры с Россией по закупкам нефти

    Другие страны
    17:10

    В Шамкире задержаны трое за незаконную рыбалку с применением электротока

    АПК
    17:06

    Бахрейн с начала войны на Ближнем Востоке перехватил 153 ракеты

    Другие страны
    17:01

    СМИ: Вэнс может стать главным переговорщиком от США на переговорах Ираном

    Другие страны
    16:55

    В Азербайджане за сутки задержаны 37 подозреваемых в совершении преступлений

    Происшествия
    16:48

    Резазаде: Иран не направлял США предложений о переговорах и прекращении огня

    В регионе
    16:44

    В Баку задержан подозреваемый в разбойном нападении на таксиста

    Происшествия
    16:37

    Марко Рубио посетит на этой неделе Францию

    Другие страны
    Лента новостей