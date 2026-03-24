Резазаде: Иран не направлял США предложений о переговорах и прекращении огня

Иран не направлял США никаких предложений насчет объявления режима прекращения огня и проведения переговоров.

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил член парламентского комитета по национальной безопасности Якуб Резазаде.

"Ни дипломатический корпус, ни правительство, ни Вооруженные силы Ирана не предлагали никаких переговоров, обсуждений или предложений о прекращении войны и прекращении огня", - отметил он.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 марта, заявил, что Вашингтон провел "очень хорошие" переговоры с Тегераном о "полном урегулировании" конфликта на Ближнем Востоке. Израильские СМИ во вторник сообщили, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал разрешение на переговоры с американской стороной.

Иран, в свою очередь, утверждает, что не имел прямых контактов с США.