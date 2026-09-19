Резаи: Иран передал США через Катар условия для прекращения войны и ожидает ответа Трампа

Тегеран передал Вашингтону через катарских посредников условия для прекращения войны и ожидает ответа президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в интервью Al Jazeera.

"Мы находимся на связи с катарским посредником, который передал наши условия Вашингтону с целью прекращения войны, и ждем ответа на них от президента Трампа", - сказал он.

По словам Резаи, условия Ирана включают в себя прекращение войны на всех фронтах, разблокировку замороженных активов Ирана и снятие морской блокады.

Он также заявил, что действия США и Израиля могут подтолкнуть Иран к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Резаи подчеркнул, что Иран по-прежнему привержен религиозному указу покойного верховного лидера Али Хаменеи против ядерного оружия и не изменил свою ядерную доктрину, однако окончательное решение будут зависеть от будущих действий Вашингтона.