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    Резаи: Иран передал США через Катар условия для прекращения войны и ожидает ответа Трампа

    В регионе
    • 19 сентября, 2026
    • 19:57
    Резаи: Иран передал США через Катар условия для прекращения войны и ожидает ответа Трампа

    Тегеран передал Вашингтону через катарских посредников условия для прекращения войны и ожидает ответа президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в интервью Al Jazeera.

    "Мы находимся на связи с катарским посредником, который передал наши условия Вашингтону с целью прекращения войны, и ждем ответа на них от президента Трампа", - сказал он.

    По словам Резаи, условия Ирана включают в себя прекращение войны на всех фронтах, разблокировку замороженных активов Ирана и снятие морской блокады.

    Он также заявил, что действия США и Израиля могут подтолкнуть Иран к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Резаи подчеркнул, что Иран по-прежнему привержен религиозному указу покойного верховного лидера Али Хаменеи против ядерного оружия и не изменил свою ядерную доктрину, однако окончательное решение будут зависеть от будущих действий Вашингтона.

    Мохсен Резаи Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке ДНЯО
    İran Nüvə Silahlarının Yayılmaması Müqaviləsindən çıxa bilər

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