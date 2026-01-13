Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Реза Пехлеви: Разработан план перехода власти в Иране

    Разработан план перехода власти в Иране под названием Iran Prosperity Project ("Проект процветания Ирана").

    Как передает Report, об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил сын свергнутого шаха в Иране в 1979 году Реза Пехлеви.

    По его словам, план состоит из нескольких этапов, и в его разработке приняли участие свыше 100 экспертов как из страны, так и из-за рубежа.

    Первый этап предусматривает объявление чрезвычайной ситуации на 180 дней. Это, по его словам, позволит обеспечит непрерывность предоставления услуг и безопасность.

    Далее планируется этап стабилизации, предполагающий предоставление основных услуг и восстановление "экономической уверенности". Третий этап предусматривает проведение национальных выборов.

    "У нас уже есть план.. Мы готовились к этому моменту годами... Это проект, который я возглавляю, и он представляет собой дорожную карту для экономического восстановления Ирана и его реинтеграции в международное сообщество", - отметил он.

    Rza Pəhləvi: İranda hakimiyyətin keçidi üçün plan hazırlanıb
    Reza Pahlavi: Iran prepares plan for power transition

