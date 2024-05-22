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Решение по делу третьего президента Армении и других будет оглашено 29 мая

Решение по делу третьего президента Армении и других будет оглашено 29 мая Приговор по делу третьего президента Армении Сержа Саргсяна и других лиц будет оглашен 29 мая.
В регионе
22 мая 2024 г. 17:26
Решение по делу третьего президента Армении и других будет оглашено 29 мая
Серж Саргсян

Приговор по делу третьего президента Армении Сержа Саргсяна и других лиц будет оглашен 29 мая.

Как передает Report, об этом сообщает News.am.

Сегодня состоялось заседание в суде общей юрисдикции Еревана, где были заслушаны последние выступления обвиняемых по делу.

Прокурор в своей обвинительной речи ходатайствовал об освобождении Саргсяна и других лиц от уголовной ответственности на основании истечения срока давности.

Напомним, что согласно обвинительному заключению, при организации Сержа Саргсяна и подстрекательстве Барсега Бегларяна, при содействии Самвела Галстяна и Геворга Арутюняна, бывший министр сельского хозяйства Серго Карапетян в период с 25 января по 7 февраля 2013 года из резервного фонда правительства страны потратил крупную сумму в размере 489,16 млн драмов, выделенную на дизтопливо в рамках программ государственной поддержки.

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Версия на английском языке Decision in case of Armenia’s third president and others to be announced on May 29

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