Судебное заседание по делу экс-президента Армении Саргсяна вновь отложено

Судебное заседание по делу третьего президента Армении Сержа Саргсяна и других отложено. На следующем судебном заседании, которое состоится 24 января, адвокаты экс-президента выступят с заключительной речью.

Судебное заседание по делу третьего президента Армении Сержа Саргсяна и других отложено. На следующем судебном заседании, которое состоится 24 января, адвокаты экс-президента выступят с заключительной речью.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

По делу проходят также владелец компании "Флеш" Барсег Бегларян и Геворг Арутюнян, который в 2013 году возглавлял управление растениеводства в Минсельхозе. На сегодняшнем заседании адвокаты Бегларяна и Арутюняна ходатайствовали об оправдательном приговоре.

На предыдущем заседании прокурор по делу выступил с обвинительной речью. Он ходатайствовал об освобождении Саргсяна и других от уголовной ответственности на основании истечения срока давности.

Согласно обвинительному заключению, при организации Саргсяна и подстрекательстве Бегларяна и при содействии других лиц бывший министр сельского хозяйства Серго Карапетян в период с 25 января по 7 февраля 2013 года из резервного фонда правительства Армении потратил крупную сумму - свыше 489,16 млн драмов, выделенную на дизтопливо в рамках программ государственной поддержки.

Сам Саргсян обвиняется в том, что оказал протекцию импортеру нефтепродуктов компании "Флеш" при поставках дизельного топлива фермерам по субсидированной цене. Компания победила в гостендере, хотя предложила цену, по нынешнему курсу, на 1 млн долларов больше, чем у конкурентов.