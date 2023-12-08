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Рейс из Москвы не смог приземлиться в Тбилиси

Рейс из Москвы не смог приземлиться в Тбилиси Самолет авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Москва-Тбилиси, не смог приземлиться в Тбилисском международном аэропорту из-за плохой погоды.
В регионе
8 декабря 2023 г. 15:37
Рейс из Москвы не смог приземлиться в Тбилиси

Самолет авиакомпании Azimuth, следовавший рейсом Москва-Тбилиси, не смог приземлиться в Тбилисском международном аэропорту из-за плохой погоды.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в аэропорту.

В настоящее время все рейсы, в том числе Москва-Тбилиси, перенаправлены в Кутаисский международный аэропорт.

"Самолет, выполнявший рейс Москва-Тбилиси, уже сел в Кутаисском аэропорту... Надеемся, что скоро распогодится", - отметили в аэропорту.

В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.

Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году.

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Версия на английском языке Plane from Moscow fails to land in Tbilisi
Версия на азербайджанском языке Moskvadan Tbilisiyə uçan təyyarə aeroporta eniş edə bilməyib

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