Рейс из Москвы не смог приземлиться в Тбилиси

Самолет авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Москва-Тбилиси, не смог приземлиться в Тбилисском международном аэропорту из-за плохой погоды.

Самолет авиакомпании Azimuth, следовавший рейсом Москва-Тбилиси, не смог приземлиться в Тбилисском международном аэропорту из-за плохой погоды.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в аэропорту.

В настоящее время все рейсы, в том числе Москва-Тбилиси, перенаправлены в Кутаисский международный аэропорт.

"Самолет, выполнявший рейс Москва-Тбилиси, уже сел в Кутаисском аэропорту... Надеемся, что скоро распогодится", - отметили в аэропорту.

В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.

Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году.