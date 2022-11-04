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Разведка США: Иран просит Россию о помощи в ядерной сфере

Разведка США: Иран просит Россию о помощи в ядерной сфере Иран добивается помощи России в приобретении материалов для изготовления ядерного топлива и ускорения программы создания Тегераном ядерного оружия - цели, которую иранские власти неоднократно опровергали.
В регионе
4 ноября 2022 г. 22:22
Разведка США: Иран просит Россию о помощи в ядерной сфере

Иран добивается помощи России в приобретении материалов для изготовления ядерного топлива и ускорения программы создания Тегераном ядерного оружия - цели, которую иранские власти неоднократно опровергали.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные данные американской разведки.

В публикации отмечается, что по данным разведки, Иран просит у РФ помощи в приобретении дополнительных ядерных материалов и изготовлении ядерного топлива, которое может значительно уменьшить "время прорыва" Тегерана в создании ядерного оружия.

Отмечается, что при этом остается неясным, согласилась ли Москва на просьбы Тегерана.

CNN утверждает, что в администрации президента США с обеспокоенностью наблюдают за возможным развитием отношений Москвы и Тегерана.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ kəşfiyyatı: İran nüvə silahı yaratmaq proqramının sürətləndirilməsində Rusiyadan kömək istəyir

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