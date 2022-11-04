Разведка США: Иран просит Россию о помощи в ядерной сфере

Иран добивается помощи России в приобретении материалов для изготовления ядерного топлива и ускорения программы создания Тегераном ядерного оружия - цели, которую иранские власти неоднократно опровергали.
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В публикации отмечается, что по данным разведки, Иран просит у РФ помощи в приобретении дополнительных ядерных материалов и изготовлении ядерного топлива, которое может значительно уменьшить "время прорыва" Тегерана в создании ядерного оружия.
Отмечается, что при этом остается неясным, согласилась ли Москва на просьбы Тегерана.
CNN утверждает, что в администрации президента США с обеспокоенностью наблюдают за возможным развитием отношений Москвы и Тегерана.