Разведка США: Иран просит Россию о помощи в ядерной сфере

Иран добивается помощи России в приобретении материалов для изготовления ядерного топлива и ускорения программы создания Тегераном ядерного оружия - цели, которую иранские власти неоднократно опровергали.

Иран добивается помощи России в приобретении материалов для изготовления ядерного топлива и ускорения программы создания Тегераном ядерного оружия - цели, которую иранские власти неоднократно опровергали.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные данные американской разведки.

В публикации отмечается, что по данным разведки, Иран просит у РФ помощи в приобретении дополнительных ядерных материалов и изготовлении ядерного топлива, которое может значительно уменьшить "время прорыва" Тегерана в создании ядерного оружия.

Отмечается, что при этом остается неясным, согласилась ли Москва на просьбы Тегерана.

CNN утверждает, что в администрации президента США с обеспокоенностью наблюдают за возможным развитием отношений Москвы и Тегерана.