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По Одессе нанесен удар беспилотниками, есть погибший и раненые

По Одессе нанесен удар беспилотниками, есть погибший и раненые В Одессе в результате ночного удара российских войск с применением дронов-камикадзе типа "Шахед" и попадания беспилотника по многоэтажке погиб человек. Пострадали несколько граждан, среди них ребенок.
В регионе
2 марта 2024 г. 06:01
По Одессе нанесен удар беспилотниками, есть погибший и раненые

В Одессе в результате ночного удара российских войск с применением дронов-камикадзе типа "Шахед" и попадания беспилотника по многоэтажке погиб человек. Пострадали несколько граждан, среди них ребенок.

Об этом передает Report со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

"К сожалению, есть один погибший в результате российской атаки", - говорится в его заявлении.

Глава ОВА добавил, что поисково-спасательная операция на месте попадания продолжается.

Перед тем в администрации рассказали, что из-за удара "Шахедов" были повреждены жилые многоэтажные дома, на месте продолжают работать специалисты, разбирающие завалы, под которыми могут находиться люди.

Сначала сообщалось о четырех пострадавших, однако впоследствии данные были обновлены, и количество увеличилось уже до семи человек.

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Версия на азербайджанском языке Odessa atəşə tutulub, ölən və yaralananlar var

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