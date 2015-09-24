Путин заявил, что прозвище Царь ему не подходит

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу CBS, что прозвище Царь ему не подходит.

"Ну и что. Меня по-разному называют", — ответил Путин на реплику ведущего передачи 60 Minutes о том, что некоторые называют его царем. При этом он отметил, что прозвище ему не подходит, информирует Report со ссылкой на РИА «Новости».

"Не важно, как тебя называют. Важно то, что ты сам думаешь, что ты обязан сделать для своей страны", — добавил Путин.

Путин прокомментировал фразу ведущего о том, что о нем много говорят в США: "Нечем больше заняться".

"А может, они любопытные. Может быть, вы очень интересная личность", — парировал ведущий.

Полная версия интервью будет показана в эфире 27 сентября. Как сообщает канал, интервью было снято накануне визита Путина в Нью-Йорк на Генассамблею ООН и затронуло ряд тем.