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    Путин запретил инициировать переговоры с США по разоружению

    Россия намерена начать работы по созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности
    © РИА "Новости"

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин потребовал больше не инициировать переговоры с США по разоружению, но отметил, что все предложения России "остаются на столе и двери открыты", сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "В этой связи хотел бы подчеркнуть, и прошу министерство иностранных дел и министерство обороны руководствоваться следующими соображениями. Все наши предложения, как и прежде, в этой сфере остаются на столе, двери для переговоров открыты", - сказал В.Путин на встрече с главами МИД и Минобороны РФ.

    В то же время он потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

    Наряду с этим в ходе встречи президент согласился с предложениями министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

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