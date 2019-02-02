Путин запретил инициировать переговоры с США по разоружению

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Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин потребовал больше не инициировать переговоры с США по разоружению, но отметил, что все предложения России "остаются на столе и двери открыты", сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"В этой связи хотел бы подчеркнуть, и прошу министерство иностранных дел и министерство обороны руководствоваться следующими соображениями. Все наши предложения, как и прежде, в этой сфере остаются на столе, двери для переговоров открыты", - сказал В.Путин на встрече с главами МИД и Минобороны РФ.

В то же время он потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

Наряду с этим в ходе встречи президент согласился с предложениями министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.