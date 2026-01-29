Путин выразил признательность ОАЭ за обеспечение проведения переговоров РФ-США-Украина
В регионе
- 29 января, 2026
- 15:46
Россия признательна ОАЭ за обеспечение проведения трехсторонних переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.
Путин также отметил вклад ОАЭ в проведение обменов удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.
В свою очередь, президент ОАЭ отметил, что поддерживает любые решения, направленные на политико-дипломатическое урегулирования конфликтов, в том числе в Украине.
