Putin BƏƏ-yə Rusiya-ABŞ-Ukrayna danışıqlarının təşkilinə görə minnətdarlıq edib
Region
- 29 yanvar, 2026
- 15:53
Rusiya BƏƏ-yə Əbu-Dabidə Rusiya, ABŞ və Ukrayna arasında üçtərəfli danışıqların təşkil edilməsinə görə minnətdardır.
"Report" Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin BƏƏ Prezidenti Məhəmməd bin Zayid Əl Nəhayan ilə görüşdə bildirib.
V.Putin həmçinin BƏƏ-nin Rusiya və Ukrayna arasında saxlanılan şəxslərin mübadiləsinə verdiyi töhfəni də qeyd edib.
BƏƏ Prezidenti Ukraynada münaqişənin siyasi-diplomatik yolla həllinə yönəlmiş bütün qərarları dəstəklədiyini vurğulayıb.
Son xəbərlər
00:42
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilərDaxili siyasət
00:13
ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilirDigər ölkələr
23:43
Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİXarici siyasət
23:37
Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğururRegion
23:32
Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcəkDigər ölkələr
23:23
Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş veribRegion
23:23
"Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklərEnergetika
23:11
AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcəkDigər ölkələr
23:04