    Putin BƏƏ-yə Rusiya-ABŞ-Ukrayna danışıqlarının təşkilinə görə minnətdarlıq edib

    Region
    • 29 yanvar, 2026
    • 15:53
    Putin BƏƏ-yə Rusiya-ABŞ-Ukrayna danışıqlarının təşkilinə görə minnətdarlıq edib

    Rusiya BƏƏ-yə Əbu-Dabidə Rusiya, ABŞ və Ukrayna arasında üçtərəfli danışıqların təşkil edilməsinə görə minnətdardır.

    "Report" Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin BƏƏ Prezidenti Məhəmməd bin Zayid Əl Nəhayan ilə görüşdə bildirib.

    V.Putin həmçinin BƏƏ-nin Rusiya və Ukrayna arasında saxlanılan şəxslərin mübadiləsinə verdiyi töhfəni də qeyd edib.

    BƏƏ Prezidenti Ukraynada münaqişənin siyasi-diplomatik yolla həllinə yönəlmiş bütün qərarları dəstəklədiyini vurğulayıb.

    Vladimir Putin BƏƏ Ukrayna
    Путин выразил признательность ОАЭ за обеспечение проведения переговоров РФ-США-Украина
    Putin thanks UAE for organizing Russia-US-Ukraine talks

