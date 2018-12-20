Путин: Турция, как член НАТО, проводит независимую внешнюю политику

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Россия с Турцией совместно находят компромиссные решения по урегулированию сирийского кризиса, несмотря на несовпадение интересов.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в Москве, комментируя российско-турецкие отношения.

"Думаю, что мы должны быть довольны, как развиваются российско-турецкие отношения и в экономике, и в сфере безопасности. Хотя наши интересы в чем-то не совпадают, но мы находим компромиссные решения по урегулированию сирийского кризиса. Мы с уважением относимся к национальным интересам Турции и турецкого народа на этом направлении", - заявил В.Путин.

По его словам, Турция готова идти на компромиссы в Сирии, которая идет на благо разрешения кризиса, борьбы с терроризмом и укрепления российско-турецких отношений.

Российский президент отметил, что Турция, как член альянса НАТО, проводит независимую внешнюю политику, что ценится Россией.

"Это создает условия прогнозируемости и устойчивости наших отношений. В этом смысле велика роль действующего президента Турции", - сказал В.Путин.

Он также высоко оценил роль и деятельность Ататюрка, назвав его "выдающимся деятелем турецкой истории", заложившим основы турецкого государства.

"Он вписал очень яркую страницу в сохранении и восстановлении турецкой государственности", - отметил глава российского государства, указав, что Ататюрк был большим другом России.