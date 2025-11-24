Путин завтра отправится с госвизитом в Кыргызстан

Президент России Владимир Путин с 25 по 27 ноября посетит Кыргызстан с государственным визитом.

Как передает Report, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызстана Сагынбек Абдумуталип.

По его словам, визит состоится по приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова и станет важным событием в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.

"В ходе визита запланированы переговоры на высшем уровне, будут рассмотрены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ. Особое внимание будет уделено укреплению торгово-экономических связей, расширению инвестиционного и промышленного взаимодействия, развитию военно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также вопросам региональной безопасности", - подчеркнул Абдумуталип.

По итогам визита планируется подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов, направленных на углубление взаимодействия в торгово-экономической, финансовой и других сферах.