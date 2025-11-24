Putin sabah Qırğızıstana səfər edəcək

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    • 24 noyabr, 2025
    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin noyabrın 25-27-də Qırğızıstana dövlət səfəri edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Qırğızıstan Prezidenti Administrasiyasının xarici siyasət şöbəsinin müdiri Saqınbek Abdumutalip bildirib.

    Onun sözlərinə görə, səfər Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovun dəvəti ilə baş tutacaq və iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin inkişafında mühüm hadisə olacaq.

    "Səfər çərçivəsində yüksək səviyyəli danışıqların keçirilməsi planlaşdırılır. İkitərəfli əməkdaşlığın əsas məsələləri, həmçinin Aİİ, MDB, ŞƏT və KTMT çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət müzakirə ediləcək. Ticari-iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə, investisiya və sənaye qarşılıqlı fəaliyyətinin genişləndirilməsinə, hərbi-texniki və mədəni-humanitar əməkdaşlığın inkişafına, həmçinin regional təhlükəsizlik məsələlərinə xüsusi diqqət yetiriləcək", - o vurğulayıb.

    Səfərin yekunları üzrə dövlət başçılarının birgə bəyanatının və ticari-iqtisadi, maliyyə və digər sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyətin dərinləşdirilməsinə yönəlmiş bir sıra ikitərəfli sənədlərin imzalanması planlaşdırılır.

    Vladimir Putin Sadır Japarov Qırğızıstan Rusiya
