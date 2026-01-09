На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 09 января, 2026
- 08:18
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
6. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20.