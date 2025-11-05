Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Путин: Россия ответит на ядерные испытания участников ДВЗЯИ

    В регионе
    • 05 ноября, 2025
    • 18:23
    Путин: Россия ответит на ядерные испытания участников ДВЗЯИ

    Россия будет вынуждена предпринять соответствующие действия, если участники Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) решат провести ядерные испытания.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза.

    "Еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты либо другие государства-участники соответствующего Договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия", - подчеркнул президент.

