    Region
    • 05 noyabr, 2025
    • 18:54
    Putin: Rusiya CTBT iştirakçılarının nüvə sınaqlarını cavabsız qoymayacaq

    Nüvə Sınaqlarının Hərtərəfli Qadağan Edilməsi haqqında Müqavilənin (CTBT) iştirakçıları nüvə sınaqları keçirməyə qərar verəcəyi təqdirdə Rusiya müvafiq tədbirlər görməyə məcbur olacaq.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə Prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin iştirakı ilə keçirdiyi müşavirə zamanı bildirib.

    "Hələ 2023-cü ildə Federal Məclisə müraciətimdə demişdim ki, əgər Birləşmiş Ştatlar və ya müvafiq Müqavilənin digər iştirakçı dövlətləri belə sınaqlar apararsa, Rusiya da adekvat cavab tədbirləri görməli olacaq", - prezident vurğulayıb.

    Путин: Россия ответит на ядерные испытания участников ДВЗЯИ

