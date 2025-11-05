Putin: Rusiya CTBT iştirakçılarının nüvə sınaqlarını cavabsız qoymayacaq
Region
- 05 noyabr, 2025
- 18:54
Nüvə Sınaqlarının Hərtərəfli Qadağan Edilməsi haqqında Müqavilənin (CTBT) iştirakçıları nüvə sınaqları keçirməyə qərar verəcəyi təqdirdə Rusiya müvafiq tədbirlər görməyə məcbur olacaq.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə Prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin iştirakı ilə keçirdiyi müşavirə zamanı bildirib.
"Hələ 2023-cü ildə Federal Məclisə müraciətimdə demişdim ki, əgər Birləşmiş Ştatlar və ya müvafiq Müqavilənin digər iştirakçı dövlətləri belə sınaqlar apararsa, Rusiya da adekvat cavab tədbirləri görməli olacaq", - prezident vurğulayıb.
