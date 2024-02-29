Путин: Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы

Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы.

Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы.

Как сообщает российское бюро Report, с этих слов начал свое выступление президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.

По его словам, стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности.

Путин отметил, что в бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон": "Эта система уже в строю, кроме того, комплекс Сармат поставлен в войска, мы скоро его продемонстрируем".

Также он подчеркнул, что работа над новыми вооружениями в РФ продолжается и скоро о них услышат.