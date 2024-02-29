О нас

Путин: Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы

Путин: Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы.
В регионе
29 февраля 2024 г. 13:25
Путин: Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы

Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы.

Как сообщает российское бюро Report, с этих слов начал свое выступление президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.

По его словам, стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности.

Путин отметил, что в бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон": "Эта система уже в строю, кроме того, комплекс Сармат поставлен в войска, мы скоро его продемонстрируем".

Также он подчеркнул, что работа над новыми вооружениями в РФ продолжается и скоро о них услышат.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Vladimir Putin: Russia proved that it can respond to any challenge
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin: Rusiya istənilən çağırışa cavab verə biləcəyini sübuta yetirib

Другие новости из категории

В Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций
В Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций
29 февраля 2024 г. 13:14
МИД Казахстана: Нет информации о заморозке Арменией членства в ОДКБ
МИД Казахстана: Нет информации о заморозке Арменией членства в ОДКБ
29 февраля 2024 г. 12:45
Швейцарские компании подозреваются в обходе санкций в отношении РФ через Армению
Швейцарские компании подозреваются в обходе санкций в отношении РФ через Армению
29 февраля 2024 г. 12:19
Зурабишвили: Желаю, чтобы после выборов в Грузии было создано коалиционное правительство
Зурабишвили: Желаю, чтобы после выборов в Грузии было создано коалиционное правительство
29 февраля 2024 г. 10:06
В Душанбе от отравления угарным газом погибли шесть человек
В Душанбе от отравления угарным газом погибли шесть человек
29 февраля 2024 г. 09:16
РФ и Иран договорились о стандартизации оборудования в нефтяной и газовой отраслях
РФ и Иран договорились о стандартизации оборудования в нефтяной и газовой отраслях
29 февраля 2024 г. 00:03
Заморозка участия в ОДКБ, призыв к выводу войск РФ: Чего хочет Армения ?
Заморозка участия в ОДКБ, призыв к выводу войск РФ: Чего хочет Армения ?
28 февраля 2024 г. 22:21
МИД Армении направил России ноту протеста в связи с нарушениями в сфере медиакоммуникаций
МИД Армении направил России ноту протеста в связи с нарушениями в сфере медиакоммуникаций
28 февраля 2024 г. 21:03
Пашинян: У российских пограничников нет мандата на присутствие на участке Неркин-Ханд
Пашинян: У российских пограничников нет мандата на присутствие на участке Неркин-Ханд
28 февраля 2024 г. 20:05
Эрдоган: Мы принципиально поддерживаем предложенный Зеленским мирный план
Эрдоган: Мы принципиально поддерживаем предложенный Зеленским мирный план
28 февраля 2024 г. 19:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi