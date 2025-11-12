Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан в 2026 году
В регионе
- 12 ноября, 2025
- 16:03
Президент России Владимир Путин принял приглашение казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан с госвизитом в 2026 году.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
"Приеду с удовольствием", - сказал Путин в ходе переговоров с Токаевым в Москве в ответ на его предложение посетить Казахстан.
Токаев сказал, что дело не в протокольных деталях, а дело в сути.
"Мы должны подписывать новые поколения документов на самом высшем уровне и следить, наблюдать за их реализацией. Это крайне важно", - сказал он.
