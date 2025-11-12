Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан в 2026 году

    В регионе
    • 12 ноября, 2025
    • 16:03
    Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан в 2026 году

    Президент России Владимир Путин принял приглашение казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан с госвизитом в 2026 году.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    "Приеду с удовольствием", - сказал Путин в ходе переговоров с Токаевым в Москве в ответ на его предложение посетить Казахстан.

    Токаев сказал, что дело не в протокольных деталях, а дело в сути.

    "Мы должны подписывать новые поколения документов на самом высшем уровне и следить, наблюдать за их реализацией. Это крайне важно", - сказал он.

    Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев Казахстан Россия госвизит
    Putin Tokayevin səfər dəvətini qəbul edib

    Последние новости

    16:15

    ЦБА выдал лицензию еще одному пункту обмена валюты в Баку

    Финансы
    16:11

    ЦБА призывает упростить оценку "зеленых проектов" малого бизнеса

    Финансы
    16:10

    Минэкономики: Азербайджан заключил соглашения о свободной торговле с 10 странами

    Бизнес
    16:03

    Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан в 2026 году

    В регионе
    16:01

    ЦБА разрабатывает модель банкострахования для расширения финансирования агросектора

    Финансы
    15:42

    Срок военной службы офицеров в мирное время могут сократить на полгода

    Милли Меджлис
    15:41

    В Азербайджане расширяется список военнослужащих, имеющих право на звание лейтенанта

    Милли Меджлис
    15:40

    Путин примет участие в заседании ОДКБ в Бишкеке

    В регионе
    15:33
    Фото

    Азербайджанский тяжелоатлет завоевал две медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    Лента новостей