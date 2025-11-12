Putin Tokayevin səfər dəvətini qəbul edib
Region
- 12 noyabr, 2025
- 16:16
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin qazaxıstanlı həmkarı Kasım-Jomart Tokayevin 2026-cı ildə Qazaxıstana səfər etmək dəvətini qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri məlumat yayıb.
"Məmnuniyyətlə gələcəyəm", - V.Putin Moskvada Tokayevlə danışıqlar zamanı onun təklifinə cavab olaraq bildirib.
K.Tokayev isə bildirib ki, məsələ protokol detallarında deyil, mahiyyətdədir.
"Biz ən yüksək səviyyədə yeni nəsil sənədlər imzalamalı və onların həyata keçirilməsini izləməli, nəzarət etməliyik. Bu son dərəcə vacibdir", - o bildirib.
