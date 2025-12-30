BDYPİ bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq
- 30 dekabr, 2025
- 19:35
Bayram günlərində əhalinin rahat və təhlükəsiz şəkildə hərəkətinin təmin edilməsi, yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması və ictimai təhlükəsizliyin qorunması məqsədilə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən gücləndirilmiş iş rejimində fasiləsiz xidmət aparılır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BDYPİ-nin yaydığı məlumatda bildirilir.
İdarə vətəndaşları bayram sevincini təhlükəsizliklə bir arada yaşamağa, qaydalara əməl etməyə və diqqətli olmağa çağırır.
