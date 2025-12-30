İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    BDYPİ bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq

    Hadisə
    • 30 dekabr, 2025
    • 19:35
    BDYPİ bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq

    Bayram günlərində əhalinin rahat və təhlükəsiz şəkildə hərəkətinin təmin edilməsi, yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması və ictimai təhlükəsizliyin qorunması məqsədilə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən gücləndirilmiş iş rejimində fasiləsiz xidmət aparılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BDYPİ-nin yaydığı məlumatda bildirilir.

    İdarə vətəndaşları bayram sevincini təhlükəsizliklə bir arada yaşamağa, qaydalara əməl etməyə və diqqətli olmağa çağırır.

    BDYPİ yeni il gücləndirilmiş iş rejimi
    app.type.
    В Азербайджане на праздники дорожная полиция будет работать в усиленном режиме

    Son xəbərlər

    20:04

    "Gənc Peşəkar Velosipedçilər Klubu" İctimai Birliyinin ilin yekunlarına aid hesabat görüşü keçirilib

    Fərdi
    19:59

    "Arsenal"ın aparıcı futbolçusu zədələnərək sıradan çıxıb

    Futbol
    19:54

    Ərdoğan: Türkiyə Somalinin suverenliyi və təhlükəsizliyini bundan sonra da dəstəkləyəcək

    Region
    19:38

    BƏƏ Yəməndə antiterror missiyasını başa çatdırıb

    Digər ölkələr
    19:35
    Video

    BDYPİ bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq

    Hadisə
    19:15

    Culfada avtomobil qaz xəttinə çırpılıb, 2 920 abonentin təchizatı dayandırılıb

    Energetika
    19:13

    "SOCAR Green" daha bir "yaşıl enerji" layihəsinə start verib

    Energetika
    19:01

    ABŞ Suriyada keçirilən əməliyyatlar zamanı İŞİD-in 300-dən çox silahlısını saxlayıb

    Digər ölkələr
    18:53

    Səfir: Bakı–Qahirə birbaşa aviareysinin açılması üzərində iş gedir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti