В Азербайджане на праздники дорожная полиция будет работать в усиленном режиме

В праздничные дни дорожная полиция Азербайджана будет работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Главное управление дорожной полиции (ГУДП).

Согласно информации, в праздничные дни сотрудники ведомства будут вести непрерывную службу в усиленном режиме с целью обеспечения комфортного и безопасного передвижения населения, предотвращения дорожно-транспортных происшествий и защиты общественной безопасности.

ГУДП призывает граждан соблюдать правила безопасности и быть внимательными.