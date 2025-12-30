В Азербайджане на праздники дорожная полиция будет работать в усиленном режиме
Происшествия
- 30 декабря, 2025
- 19:54
В праздничные дни дорожная полиция Азербайджана будет работать в усиленном режиме.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Главное управление дорожной полиции (ГУДП).
Согласно информации, в праздничные дни сотрудники ведомства будут вести непрерывную службу в усиленном режиме с целью обеспечения комфортного и безопасного передвижения населения, предотвращения дорожно-транспортных происшествий и защиты общественной безопасности.
ГУДП призывает граждан соблюдать правила безопасности и быть внимательными.
В Азербайджане на праздники дорожная полиция будет работать в усиленном режиме
