Culfada avtomobil qaz xəttinə çırpılıb, 2 920 abonentin təchizatı dayandırılıb
Energetika
- 30 dekabr, 2025
- 19:15
Culfada avtomobilin qaz xəttinə çırpılması nəticəsində 2 920 abonentin qaz təchizatı dayandırılıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Ordubadi küçəsində avtoqəza nəticəsində minik avtomobili D-100-lük qaz xəttini qırıb.
Bərpa işləri yekunlaşan kimi sözügedən ərazidə təbii qazın verilişi təmin ediləcək.
Son xəbərlər
20:04
"Gənc Peşəkar Velosipedçilər Klubu" İctimai Birliyinin ilin yekunlarına aid hesabat görüşü keçirilibFərdi
19:59
"Arsenal"ın aparıcı futbolçusu zədələnərək sıradan çıxıbFutbol
19:54
Ərdoğan: Türkiyə Somalinin suverenliyi və təhlükəsizliyini bundan sonra da dəstəkləyəcəkRegion
19:38
BƏƏ Yəməndə antiterror missiyasını başa çatdırıbDigər ölkələr
19:35
Video
BDYPİ bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaqHadisə
19:15
Culfada avtomobil qaz xəttinə çırpılıb, 2 920 abonentin təchizatı dayandırılıbEnergetika
19:13
"SOCAR Green" daha bir "yaşıl enerji" layihəsinə start veribEnergetika
19:01
ABŞ Suriyada keçirilən əməliyyatlar zamanı İŞİD-in 300-dən çox silahlısını saxlayıbDigər ölkələr
18:53