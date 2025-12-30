Culfada avtomobil qaz xəttinə çırpılıb, 2 920 abonentin təchizatı dayandırılıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Energetika
    • 30 dekabr, 2025
    • 19:15
    Culfada avtomobilin qaz xəttinə çırpılması nəticəsində 2 920 abonentin qaz təchizatı dayandırılıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Ordubadi küçəsində avtoqəza nəticəsində minik avtomobili D-100-lük qaz xəttini qırıb.

    Bərpa işləri yekunlaşan kimi sözügedən ərazidə təbii qazın verilişi təmin ediləcək.

