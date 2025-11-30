Путин примет Уиткоффа в Москве до 4-5 декабря

Президент РФ Владимир Путин примет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в начале декабря.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту телеканала "Россия" Павлу Зарубину.

"Владимир Путин примет Уиткоффа до 4-5 декабря, то есть до начала своего государственного визита в Индию", - отметил он.

Напомним, что встречу между Путином и Уиткоффом анонсировал глава Белого дома Дональд Трамп во вторник, 25 ноября. Он представит российскому лидеру план предложенного Вашингтоном мирного соглашения по завершению российско-украинской войны.