    Энергетика
    • 10 января, 2026
    • 10:25
    Стоимость азербайджанской нефти приблизилась к $69 за баррель

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $2,87 или 4,37% - до $68,51.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $65,48.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB (BTC FOB) повысилась на $2,79 или 4,36% - до $66,65 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azərbaycan nefti 4 %-dən çox bahalaşıb
    Price of Azerbaijani oil in global market rises by over 4%

