В Тертере мать и сын отравились угарным газом в собственном доме.

Как сообщает Report, Мушвиг Азимов (1973 г.р.) погиб, а его мать Сахиба Азимова (1955 г.р.) госпитализирована.

По факту в прокуратуре Тертерского района проводится расследование.