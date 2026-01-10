Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В Тертере мать и сын отравились угарным газом

    Происшествия
    • 10 января, 2026
    • 10:01
    В Тертере мать и сын отравились угарным газом

    В Тертере мать и сын отравились угарным газом в собственном доме.

    Как сообщает Report, Мушвиг Азимов (1973 г.р.) погиб, а его мать Сахиба Азимова (1955 г.р.) госпитализирована.

    По факту в прокуратуре Тертерского района проводится расследование.

    Tərtərdə ana və oğul dəm qazından zəhərlənib, ölən var

