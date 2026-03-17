Нефть марки Brent подорожала до $102,74 за баррель

Нефть подорожала утром во вторник, инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,53 (2,52%), до $102,74 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $2,02 (2,16%), до $95,52 за баррель.

В минувшие выходные несколько танкеров прошли по Ормузскому проливу, что повысило надежды на его скорое открытие. Перекрытие Ормузского пролива вынудило ОАЭ - третьего по объемам добычи члена ОПЕК - сократить производство нефти более чем наполовину.