    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Нефть марки Brent подорожала до $102,74 за баррель

    Энергетика
    • 17 марта, 2026
    • 10:19
    Нефть марки Brent подорожала до $102,74 за баррель

    Нефть подорожала утром во вторник, инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Майские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,53 (2,52%), до $102,74 за баррель.

    Апрельские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $2,02 (2,16%), до $95,52 за баррель.

    В минувшие выходные несколько танкеров прошли по Ормузскому проливу, что повысило надежды на его скорое открытие. Перекрытие Ормузского пролива вынудило ОАЭ - третьего по объемам добычи члена ОПЕК - сократить производство нефти более чем наполовину.

    Цена на нефть Эскалация на Ближнем Востоке
    Brent rises to $102.74 per barrel
    Последние новости

    10:43

    Из Ирана эвакуированы гражданин Азербайджана и трое норвежских дипломатов

    Внешняя политика
    10:30

    Танкер поражен неизвестным снарядом в 40 км от порта Фуджейра

    Другие страны
    10:26
    Фото

    В Эфиопии открылись очередные центры по модели "ASAN xidmət"

    Внешняя политика
    10:23
    Видео

    В Товузе произошел взрыв в частном жилом доме, есть пострадавшие

    Происшествия
    10:19

    Нефть марки Brent подорожала до $102,74 за баррель

    Энергетика
    10:16

    В Баку автомобиль столкнулся с мотоциклом, есть погибший

    Происшествия
    10:09

    Цена биткоина выросла до $76 тыс. впервые за шесть недель

    Финансы
    10:09

    Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили региональную ситуацию

    Внешняя политика
    10:04

    Азербайджанская нефть незначительно подорожала

    Энергетика
    Лента новостей