Нефть марки Brent подорожала до $102,74 за баррель
Энергетика
- 17 марта, 2026
- 10:19
Нефть подорожала утром во вторник, инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Майские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,53 (2,52%), до $102,74 за баррель.
Апрельские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $2,02 (2,16%), до $95,52 за баррель.
В минувшие выходные несколько танкеров прошли по Ормузскому проливу, что повысило надежды на его скорое открытие. Перекрытие Ормузского пролива вынудило ОАЭ - третьего по объемам добычи члена ОПЕК - сократить производство нефти более чем наполовину.
