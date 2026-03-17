Цена биткоина выросла до $76 тыс. впервые за шесть недель

Стоимость биткоина выросла во вторник утром, ранее в ходе торгов его значение доходило до $76 тыс. впервые почти за шесть недель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала Coinmarketcap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина увеличилась за последние сутки на 0,64%, до $74 302,36, в том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 0,62%, до $74 300.

При этом ранее во вторник цена биткоина поднималась до $76 тыс., что стало максимальным значением с 4 февраля.