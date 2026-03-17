В Баку автомобиль столкнулся с мотоциклом, есть погибший
Происшествия
- 17 марта, 2026
- 10:16
В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Report, мотоцикл под управлением Рамиля Тагиева (2001 г.р.) столкнулся с автомобилем марки BYD.
Доставленный в больницу водитель мотоцикла скончался.
По факту возбуждено уголовное дело.
