Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили региональную ситуацию
Внешняя политика
- 17 марта, 2026
- 10:09
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в регионе.
Как передает Report, об этом сообщил МИД Пакистана на своей странице в соцсети Х.
Главы ведомств обменялись мнениями о последних событиях и обсудили двусторонние вопросы, представляющие взаимный интерес.
Deputy Prime Minister/Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 spoke with Foreign Minister of Azerbaijan Jeyhun Bayramov @Bayramov_Jeyhun.— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) March 17, 2026
They exchanged views on the latest developments in the ongoing regional situation and discussed bilateral matters of mutual… pic.twitter.com/lyFB69PwGK
