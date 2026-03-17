В Эфиопии открылись очередные центры по модели "ASAN xidmət"
- 17 марта, 2026
- 10:26
В Эфиопии открылись очередные государственные центры обслуживания MESOB, созданные по модели "ASAN xidmət".
Как сообщает Report, на церемонии в Адаме принял участие заведующий отделом управления международных связей "ASAN xidmət" Мухаммедали Худавердиев.
На мероприятии также присутствовали федеральный комиссар (министр) государственной службы Эфиопии Мекурия Хайле, вице-президент региона Оромия Авелу Абди и другие официальные лица.
В соответствующих центрах обслуживания государственные учреждения и частные организации предоставляют населению более 130 услуг.
В настоящее время в Эфиопии работают 36 центров обслуживания, созданных по модели "ASAN xidmət". К концу текущего года планируется открыть более 200 центров.
Отметим, что в мае 2024 года был подписан Меморандум о взаимопонимании относительно внедрения практики "ASAN xidmət" в Эфиопии.