    В Эфиопии открылись очередные центры по модели ASAN xidmət

    В Эфиопии открылись очередные государственные центры обслуживания MESOB, созданные по модели "ASAN xidmət".

    Как сообщает Report, на церемонии в Адаме принял участие заведующий отделом управления международных связей "ASAN xidmət" Мухаммедали Худавердиев.

    На мероприятии также присутствовали федеральный комиссар (министр) государственной службы Эфиопии Мекурия Хайле, вице-президент региона Оромия Авелу Абди и другие официальные лица.

    В соответствующих центрах обслуживания государственные учреждения и частные организации предоставляют населению более 130 услуг.

    В настоящее время в Эфиопии работают 36 центров обслуживания, созданных по модели "ASAN xidmət". К концу текущего года планируется открыть более 200 центров.

    Отметим, что в мае 2024 года был подписан Меморандум о взаимопонимании относительно внедрения практики "ASAN xidmət" в Эфиопии.

    В Эфиопии открылись очередные центры по модели ASAN xidmət
    В Эфиопии открылись очередные центры по модели ASAN xidmət
    В Эфиопии открылись очередные центры по модели ASAN xidmət
    В Эфиопии открылись очередные центры по модели ASAN xidmət
    В Эфиопии открылись очередные центры по модели ASAN xidmət
    В Эфиопии открылись очередные центры по модели ASAN xidmət
    В Эфиопии открылись очередные центры по модели ASAN xidmət

