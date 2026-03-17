    Efiopiyada "ASAN xidmət" modeli əsasında növbəti xidmət mərkəzləri açılıb

    • 17 mart, 2026
    • 09:51
    Efiopiyada ASAN xidmət modeli əsasında növbəti xidmət mərkəzləri açılıb

    Efiopiyada "ASAN xidmət" modeli əsasında yaradılmış növbəti "MESOB" dövlət xidməti mərkəzləri açılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Məhəmmədəli Xudaverdiyev Adama şəhərində baş tutmuş mərasimdə iştirak edib.

    Tədbirə həmçinin Efiopiya Federal Dövlət Xidməti Komissiyasının rəhbəri Mekuria Hayle, Oromiya regionunun vitse-prezidenti Avelu Abdi və digər rəsmi şəxslər qatılıblar.

    Dövlət qurumları və özəl təşkilatlar müvafiq xidmət mərkəzlərində əhaliyə ümumilikdə 130-dan çox xidmət təqdim edir. Mərkəzlərin infrastrukturuna xidmət masaları, məlumat məntəqələri, gözləmə otaqları, özünəxidmət nöqtələri və uşaq guşəsi daxildir.

    Hazırda Efiopiyada "ASAN xidmət" təcrübəsi əsasında 36 xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Cari ilin sonunadək 200-dən çox xidmət mərkəzinin açılışı planlaşdırılır.

    Xatırladaq ki, "ASAN xidmət" təcrübəsinin Efiopiyada tətbiqi ilə bağlı 2024-cü ilin may ayında Dövlət Agentliyi ilə Efiopiyanın müvafiq qurumu arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    В Эфиопии открылись очередные центры по модели "ASAN xidmət"
    New service centers opened in Ethiopia based on ASAN service model

    Son xəbərlər

    10:52

    FIFA referisi Əliyar Ağayev İngiltərə klubunun oyununa təyinat alıb

    Futbol
    10:48

    İrina Zaretska: "İlk dəfə qarışıq komanda üzrə Dünya Kubokunda iştirak etmək istəyirik"

    Fərdi
    10:44

    Səfir: Monqolustan və Azərbaycan arasında bir neçə sənəd imzalanacaq - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    10:43

    Azərbaycan Uruqvaydan kərə yağının idxalını bərpa edib

    Biznes
    10:38

    Füceyrə limanından 40 km məsafədə tanker naməlum mərmi ilə vurulub

    Digər ölkələr
    10:24
    Foto

    Şirvanda şəhid ailələri və müharibə əlilliyi olanlara daha 35 mənzil verilib

    Sosial müdafiə
    10:23
    Foto

    İRİA heyəti Çadda rəqəmsal inkişaf üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    İKT
    10:15

    İrandan 1 Azərbaycan vətəndaşı və 3 Norveç diplomatı təxliyə edilib

    Xarici siyasət
    10:14

    Əbu-Dabidə raketin qalıqlarının düşməsi nəticəsində Pakistan vətəndaşı ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti