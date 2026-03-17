Танкер поражен неизвестным снарядом в 40 км от порта Фуджейра

Танкер был поражен неизвестным снарядом в Оманском заливе в 40 км от эмиратского порта Фуджейра.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Агентства морских торговых операций Британии (UKMTO).

Сообщается о незначительных повреждениях корпуса. Пострадавших среди членов экипажа нет.