Танкер поражен неизвестным снарядом в 40 км от порта Фуджейра
Другие страны
- 17 марта, 2026
- 10:30
Танкер был поражен неизвестным снарядом в Оманском заливе в 40 км от эмиратского порта Фуджейра.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Агентства морских торговых операций Британии (UKMTO).
Сообщается о незначительных повреждениях корпуса. Пострадавших среди членов экипажа нет.
Последние новости
10:30
Танкер поражен неизвестным снарядом в 40 км от порта ФуджейраДругие страны
10:26
Фото
В Эфиопии открылись очередные центры по модели "ASAN xidmət"Внешняя политика
10:23
Видео
В Товузе произошел взрыв в частном жилом доме, есть пострадавшиеПроисшествия
10:19
Нефть марки Brent подорожала до $102,74 за баррельЭнергетика
10:16
В Баку автомобиль столкнулся с мотоциклом, есть погибшийПроисшествия
10:09
Цена биткоина выросла до $76 тыс. впервые за шесть недельФинансы
10:09
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили региональную ситуациюВнешняя политика
10:04
Азербайджанская нефть незначительно подорожалаЭнергетика
09:55