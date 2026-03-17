В Товузе произошел взрыв в частном жилом доме, есть пострадавшие

Взрыв произошел в частном жилом доме в селе Ашагы Гушчу Товузского района.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), к месту инцидента были направлены подразделения Товузской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В ходе оценки оперативной ситуации на месте было выяснено, что в принадлежащем местному жителю частном доме общей площадью 120 квадратных метров произошел взрыв, который не повлек за собой возгорания.

В результате взрыва дому нанесен ущерб, трое человек получили различные травмы.

В связи с происшествием соответствующими структурами проводится расследование.