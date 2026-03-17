    Tovuzda evdə partlayış baş verib, 3 nəfər xəsarət alıb

    17 mart, 2026
    10:06
    Tovuzda evdə partlayış baş verib, 3 nəfər xəsarət alıb

    Tovuz rayonu, Aşağı Quşçu kəndində fərdi yaşayış evində partlayış baş verib.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Tovuz Rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub.

    Hadisə yerində əməliyyat şəraitinin qiymətləndirilməsi zamanı vətəndaşa məxsus ümumi sahəsi 120 kv.m. olan fərdi yaşayış evində yanğınla müşayiət olunmayan partlayışın baş verdiyi müəyyən olunub. Partlayış nəticəsində evə ziyan dəyib, üç nəfər xəsarət alıb.

    Yanğınsöndürənlər tərəfindən hadisə yerində müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Hadisə ilə əlaqədar aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.

    В Товузе произошел взрыв в частном жилом доме, есть пострадавшие

