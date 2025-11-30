İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Putin Uitkoffu Moskvada 4-5 dekabr tarixinədək qəbul edəcək

    Region
    • 30 noyabr, 2025
    • 18:22
    Putin Uitkoffu Moskvada 4-5 dekabr tarixinədək qəbul edəcək

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoffu dekabrın əvvəlində qəbul edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov "Rossiya" telekanalının jurnalisti Pavel Zarubinə açıqlama verib.

    "Vladimir Putin Uitkoffu 4-5 dekabradək, yəni Hindistana dövlət səfərinə başlamazdan əvvəl qəbul edəcək", – deyə o bildirib.

    Xatırladaq ki, Putin və Uitkoff arasında görüş keçiriləcəyinin anonsunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp noyabrın 25-də vermişdi. Uitkoff Rusiya liderinə Vaşinqtonun təklif etdiyi, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatdırılmasına dair sülh sazişi planını təqdim edəcək.

