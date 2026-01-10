В Иране ночью продолжились массовые протесты

Массовые протесты, начавшиеся в Иране две недели назад, продолжились и минувшей ночью.

Как сообщает Report со ссылкой на телеграм-канал Azad İran, в Тегеране и ряде других городов протестующие вышли на улицы в ночное время, скандируя антиправительственные лозунги.

По имеющейся информации, акции одновременно проходили в нескольких городах и были направлены против действующей системы политического управления.

В то же время проправительственные СМИ распространили кадры предполагаемых разрушений на городских улицах. Участников протестов обвинили в "уничтожении общественной собственности" и "враждебных действиях против страны" под видом протестных акций.