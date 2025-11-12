Путин примет участие в заседании ОДКБ в Бишкеке
В регионе
- 12 ноября, 2025
- 15:40
Президент России Владимир Путин примет участие во встрече ОДКБ в Бишкеке.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил сам Путин.
