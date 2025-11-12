Putin Bişkekdə KTMT-nin iclasında iştirak edəcək
Region
- 12 noyabr, 2025
- 15:46
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının (KTMT) görüşündə iştirak edəcək.
"Report"un Rusiya KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Putin özü məlumat verib.
