Путин предложил кандидатуру замглавы администрации Кремля на пост спикера Госдумы

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин предложил депутатам Госдумы седьмого созыва поддержать кандидатуру заместителя главы администрации Кремля Вячеслава Володина на пост спикера нижней палаты парламента, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Это, безусловно, дело исключительно депутатского корпуса, депутатов, но мы вот с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым, премьер-министром РФ) будем просить, во всяком случае, поддержать кандидатуру Вячеслава Володина", - обратился Путин к лидерам фракций.

Напомним, ранее спикером Госдумы являлся Сергей Нарышкин, который накануне был назначен на пост главы Службы внешней разведки России.