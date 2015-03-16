​Путин отдал приказ о проверке боеготовности 38 тыс. военнослужащих

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин отдал указание привести в полную боевую готовность Северный флот и отдельные соединения Западного военного округа и Воздушно-десантных войск в рамках их внезапной проверки. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, к внезапной проверке боеготовности привлечены 38 тыс. военнослужащих, 3,36 тыс. единиц военной техники, 41 корабль, 15 подлодок, 110 самолетов и вертолетов.

Отметим, что мероприятие началось сегодня утром.

Напомним, что МИД России заявило об обеспокоенности в связи с наращиванием учений НАТО у границ России. По словам заместитель главы МИД Алексея Мешкова, такие действия могут привести к нагнетанию напряженности на северо-востоке Европы.