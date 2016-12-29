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    Президент России подписал закон о соглашении с Арменией по созданию совместной ПВО на Кавказе

    Общее руководство совместными действиями будет осуществлять командующий войсками Южного военного округа РФ

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Арменией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ОРС ПВО) в Кавказском регионе коллективной безопасности, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Соглашение с Арменией было подписано в Москве 23 декабря 2015 года. Им предусматривается "создание объединенной региональной системы противовоздушной обороны как составной части объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ".

    Общее руководство совместными действиями войск ОРС ПВО будет осуществлять командующий войсками Южного военного округа РФ.

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