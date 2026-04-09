    Путин объявил пасхальное перемирие

    Путин объявил пасхальное перемирие

    Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента России.

    Отмечается, что перемирие вводится с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года. Москва рассчитывает, что украинская сторона последует примеру РФ.

    Путин поручил Вооруженным силам России приостановить боевые действия на период перемирия, при этом сохраняя готовность к ответным действиям.

    Владимир Путин Российско-украинский конфликт
    Putin Pasxa atəşkəsi elan edib
    Putin announces Orthodox Easter ceasefire in Ukraine

    Путин объявил пасхальное перемирие

