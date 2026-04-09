    Putin Pasxa atəşkəsi elan edib

    Putin Pasxa atəşkəsi elan edib

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Pasxa atəşkəsi elan edib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Rusiya Prezidentinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Atəşkəs 11 aprel saat 16:00-dan 12 aprel günün sonuna qədər qüvvədə olacaq. Moskva Ukrayna tərəfinin Rusiyanın nümunəsini izləyəcəyini gözləyir.

    V.Putin Rusiya Silahlı Qüvvələrinə cavab tədbirlərinə hazırlığı qoruyarkən atəşkəs müddəti ərzində hərbi əməliyyatları dayandırmağı tapşırıb.

    Vladimir Putin Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Pasxa atəşkəsi
    Путин объявил пасхальное перемирие
    Putin announces Orthodox Easter ceasefire in Ukraine

