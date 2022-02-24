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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.
В регионе
24 февраля 2022 г. 07:02
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Как передает Report, об этом заявил Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны.

«Народные республики» Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим… мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей…», - сказал Путин в телеобращении.

По его словам, Россия остается одной из самых мощных ядерных держав на планете, поэтому ни у одного потенциального агрессора не должно быть сомнений в том, что он будет полностью разгромлен.

"Что касается военной сферы, то современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части ядерного потенциала является сегодня одной из самый мощных ядерных держав. И более того - обладает определенными преимуществами в ряде новейших видов вооружения. В этой связи ни у кого не должно быть сомнения, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому и ужасным последствиям для потенциального агрессора", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Donbasda xüsusi hərbi əməliyyat keçirəcək

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