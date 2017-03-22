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    Путин обсудил с Верховным муфтием России деятельность мусульманского сообщества

    Обсуждались текущие вопросы деятельности мусульманской уммы

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин обсудил с председателем Центрального духовного управления мусульман, Верховным муфтием России Талгатом Таджуддином вопросы деятельности мусульманского сообщества страны.

    Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    "В продолжение регулярного общения с представителями российских религиозных конфессий президент принял председателя Центрального духовного управления мусульман России, Верховного муфтия Талгата Таджуддина", - сказал пресс-секретарь.

    "Обсуждались текущие вопросы деятельности мусульманской уммы",- добавил он.

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